Победный мяч в игре шестого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Астон Виллой» (3:2) был забит с нарушением правил.

На это обратил внимание спортивный журналист Джеймс Бенге. Перед решающим голом Пьера-Эмерика Обамеянга игроки «Астон Виллы» выстроились в защитную стенку и приготовились к удару габонца. Согласно новым правилам, футболисты атакующей команды должны находиться как минимум в одном метре от стенки.

Однако на этом скриншоте заметно, что в момент удара Обамеянга защитники «Арсенала» Давид Луис и Калум Чемберс нарушили новое правило. Тем не менее, главный арбитр матча Джонатан Мосс засчитал взятие ворот, а у игроков «Астон Виллы» не возникло к нему претензий.

На счету Обамеянга уже 6 голов в шести матчах чемпионата Англии-2019/20.

«Арсенал» занимает законную четвертую строчку в турнирной таблице. «Астон Вилла» идет 18-й.

Обамеянг лайкнул пост, где Эмери назван «марионеткой»

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