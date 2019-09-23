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Суд отправил за решетку двух людей, сфотографировавших труп Салы при вскрытии

Суд отправил за решетку двух людей, сфотографировавших труп Салы при вскрытии
Eurosport

27 мин. назад

Ничего святого.

Британская полиция арестовала двух человек, которые незаконно получили доступ к видеозаписи в Борнмутском морге. На ней запечатлено вскрытие тела бывшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, разбившегося на самолете во время перелета через Ла-Манш.

49-летняя Шерри Брей сделала фото Салы и отправила мужу, после чего изображение распространилось в социальных сетях. Поняв, что полиция начала расследование, Брей удалила снимок и попросила сделать то же самое супруга. Помимо Салы она сфотографировала еще один труп, утверждает The Sun.

Брей приговорили к 14 месяцам тюрьмы. На пять месяцев угодил за решетку 62-летний Кристофер Эшфорд, тоже получивший доступ к видео.

«Я увидела фотографии тела Эмилиано, просочившиеся в инстаграм. Я не могу поверить, что есть люди, которые могли сделать подобное. Попыталась скрыть снимки. Люди шутили над ними, мне было больно. Мы никогда не забудем это», – сокрушается сестра аргентинца Рамина.

  • Тело Салы нашли 21 января 2019 года.
  • Эмилиано во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф», но не сыграл ни одного матча за валлийцев.
  • Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не было найдено.
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