Британская полиция арестовала двух человек, которые незаконно получили доступ к видеозаписи в Борнмутском морге. На ней запечатлено вскрытие тела бывшего футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, разбившегося на самолете во время перелета через Ла-Манш.

49-летняя Шерри Брей сделала фото Салы и отправила мужу, после чего изображение распространилось в социальных сетях. Поняв, что полиция начала расследование, Брей удалила снимок и попросила сделать то же самое супруга. Помимо Салы она сфотографировала еще один труп, утверждает The Sun.

Брей приговорили к 14 месяцам тюрьмы. На пять месяцев угодил за решетку 62-летний Кристофер Эшфорд, тоже получивший доступ к видео.

«Я увидела фотографии тела Эмилиано, просочившиеся в инстаграм. Я не могу поверить, что есть люди, которые могли сделать подобное. Попыталась скрыть снимки. Люди шутили над ними, мне было больно. Мы никогда не забудем это», – сокрушается сестра аргентинца Рамина.

Тело Салы нашли 21 января 2019 года.

Эмилиано во время зимнего трансферного окна был продан из «Нанта» в «Кардифф», но не сыграл ни одного матча за валлийцев.

Тело пилота Дэвида Ибботсона так и не было найдено.

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