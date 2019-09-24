Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после окончания контракта с английским клубом может возглавить туринский «Ювентус».

Как сообщает The Athletic, «Ювентус» предлагал Гвардиоле пост главного тренера еще в марте, но тогда Пеп ответил итальянцам отказом. При этом испанец сообщил вице-президенту «бьянконери» Павелу Недведу, что в будущем с удовольствием поработает в Италии и что в случае нового предложения через несколько лет он выберет «Ювентус».

Действующий контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Под руководством Пепа «горожане» за три сезона дважды выиграли чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги, дважды – Суперкубок страны и один раз – Кубок Англии.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Первым идет «Ливерпуль»: команда Юргена Клоппа опережает «горожан» на 5 баллов.

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