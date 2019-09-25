Бернарду Силва оказался в центре расистского скандала из-за неоднозначного твита. «Сити» пока не давал официальных комментариев по этому поводу, однако Гвардиола на пресс-конференции после победы над «Престоном» вступился за своего игрока.

«Если честно, я не совсем понимаю, в чем там дело. Людям стоит сосредоточиться на других вещах, потому что они не знают, о каком человеке идет речь. Бернарду – один из милейших людей, что я только встречал. Он говорит на четырех или пяти языках, это идеальная иллюстрация того, что у него нет каких-либо предубеждений на тему расы, цвета кожи и подобных вещей. Он один из лучших друзей Менди, они почти как братья.

Его шутка вообще не про цвет кожи. Со светлокожими людьми постоянно случаются ситуации, когда их сравнивают с различными персонажами из-за сходства, но ни у кого нет с этим проблем.

Думаю, ответ Менди все прояснил. Они шутят постоянно. Единственное, что я мог бы посоветовать – спрятаться подальше от соцсетей. Если что-то произойдет – это будет большая ошибка», – приводит слова Пепа Sky Sports.

Футбольная Ассоциация уже инициировала расследование по этому инциденту.

«Сити» обыграл «Престон» со счетом 3:0.

Силва забил хет-трик в недавнем матче против «Уотфорда».

У «Сити» новый лидер, у Гвардиолы – новый любимчик. Силва разрывает всех

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