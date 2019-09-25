Энтони Джеррард, кузен главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, вступил в неприятную перепалку с фанатом.

Энтони, который выступает за «Честерфилд», выбыл из состава из-за травмы подколенного сухожилия. Один из болельщиков команды, заметив, что кузен Стиви Джи не появился на поле в матче очередного тура, пришел к футболисту в твиттер и задал вопрос: «Какое оправдание будет у тебя сегодня, жирдяй?»

Джеррард ответил фанату предельно жестко: «Дружочек, ты зашел слишком далеко. Приходи и скажи это мне в лицо. Что касается твоего вопроса, то я потянул сухожилие в прошлую субботу, когда шуршал с твоей мамкой».

Позже «Честерфилд» инициировал расследование касательно слов Джеррарда, и игрок принес извинения.

«Честерфилд» выступает в пятом по силе английском дивизионе.

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