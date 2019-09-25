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«Потянул сухожилие, пока шуршал с твоей мамкой». Кузен Джеррарда зарубился с фанатом в твиттере
Родственник Стиви Джи не сдержал эмоций и сорвался.
Энтони Джеррард, кузен главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, вступил в неприятную перепалку с фанатом.
Энтони, который выступает за «Честерфилд», выбыл из состава из-за травмы подколенного сухожилия. Один из болельщиков команды, заметив, что кузен Стиви Джи не появился на поле в матче очередного тура, пришел к футболисту в твиттер и задал вопрос: «Какое оправдание будет у тебя сегодня, жирдяй?»
Джеррард ответил фанату предельно жестко: «Дружочек, ты зашел слишком далеко. Приходи и скажи это мне в лицо. Что касается твоего вопроса, то я потянул сухожилие в прошлую субботу, когда шуршал с твоей мамкой».
- Позже «Честерфилд» инициировал расследование касательно слов Джеррарда, и игрок принес извинения.
- «Честерфилд» выступает в пятом по силе английском дивизионе.
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