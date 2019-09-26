Бывший президент загребского «Динамо» Здравко Мамич рассказал забавную историю, случившуюся во время переговоров с «Тоттенхэмом» по потенциальному трансферу Луки Модрича.

Президент «шпор» Даниэль Леви известен в футбольном мире несговорчивостью, и эта история – идеальный пример сурового нрава функционера. AS приводит слова Мамича: «Мы уже согласовали продажу Модрича в «Тоттенхэм», и я попросил у Леви пять футболок «шпор». Он ответил, что даст их мне, но «шпоры» вычтут их стоимость из 21 миллиона евро, положенных нам за Луку. Он лучший переговорщик в мире. После этих переговоров я понял, что для Даниэля важна любая сумма, потраченная клубом».

60-летний Мамич осужден в Хорватии на 6,5 лет тюрьмы за коррупцию и финансовые махинации.

57-летний Леви руководит «Тоттенхэмом» с 2001 года.

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