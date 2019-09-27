Португальский тренер Жозе Моуринью снялся в рекламе букмекерской конторы Paddy Power. Сценаристы креативно подошли к созданию ролика и вспомнили ключевые моменты карьеры Жозе.

Слоган видео – «Тяжело быть особенным». Пасхалки начинаются сразу – Моуринью сидит в кабинете и читает газету со слухами о себе. На стене висит его портрет, на полке стоит бюст Златана Ибрагимовича, который играл под руководством португальца в «Манчестер Юнайтед».

Потом Жозе стрижет куст в форме трех пальцев – это отсылка к отношениям Моуринью и фанатов «Челси». После ухода в «МЮ» они оскорбляли его, а он в ответ продемонстрировал три пальца – число чемпионских титулов, завоеванных им в лондонском клубе.

Также обыгран эпизод с тележкой для белья, который произошел в 2005 году. Моуринью был дисквалифицирован на матч Лиги чемпионов, но пробрался в раздевалку «Челси» в бельевой корзине. На видео тележку к нему подвозит горничная, а он отвечает: «Не сегодня».

После работы в португальских клубах Моуринью возглавлял «Челси» (два раза), «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Уйдя в отставку из «МЮ» в декабре 2018-го, Жозе больше не получил тренерской работы.

«Они еще хуже, чем раньше». Моуринью прошелся по «МЮ» и «Челси»

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