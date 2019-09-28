Иногда статистика совсем ни о чем не говорит. Если посмотреть на цифры матча «Ливерпуля» с «Шеффилд Юнайтед», то легко представить себе эту победу. Доминирование «красных» по владению, ударам по воротам и в створ, одна штанга, точность передач на уровне 86% – типичная выигранная встреча Юргена Клоппа. На деле маленькая командочка из Саут-Йоркшира доставила действующим победителям Лиги чемпионов чуть ли не больше проблем, чем шесть предыдущих соперников до нее.

На предматчевой пресс-конференции тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер рассказал, что запретил игрокам меняться футболками с парнями из «Ливерпуля». «Не хочу, чтобы моя команда бегала с влюбленными в соперника глазами. Чтобы они подходили до стартового свистка и спрашивали: «Поменяемся майками?» и «Можно автограф вот здесь?» У всех равные шансы, мы в условиях Премьер-лиги. Конечно, сейчас между клубами гигантский разрыв, и мы попытаемся сделать его чуть меньше», – рассуждал Уайлдер.

Крис Уайлдер, Оливер Макбёрни, «Шеффилд Юнайтед»Getty Images

52-летнего Криса уже сравнивают с Хосепом Гвардиолой. Это вдвойне симптоматично, потому что в прошлом сезоне коуч «Шеффилда» стал лучшим по версии английского тренерского профсоюза. Он выиграл награду у Пепа, Клоппа и Почеттино, хотя все лишь вывел местный «Юнайтед» из местной ПФЛ в Премьер-лигу за три года.

Много общего в идеях Криса с Гвардиолой нашел известный тактический автор Джонатан Уилсон. В паузе на сборные, через неделю после ничьей «Шеффилда» с «Челси» Уилсон увидел странный микс функций защитников. По мнению колумниста The Guardian, в обороне Уайлдера одновременно есть и центрбеки с первым пасом, разгоняющие атаку, и латерали, расширяющие игру команды в нападении.

При схеме 3-5-2 двое из трех задних футболистов посылают диагонали на фулбэков и дополнительно растягивают оборону соперника. В полузащите все подчищают трое хавов, которые также нацелены и на поддержку атаки. Таким образом, получается мощная бригада для нападения, и не возникает кучи провалов сзади. А из-за подвижных центрбеков схема легко трансформируется в 4-4-2 на своей трети поля.

Забавно, что сам Уайлдер при всем при этом вовсе не выглядит тактическим гением. Он вывел всю команду в бар, чтобы посмотреть игру финального тура – главный конкурент «Астон Вилла» махалась за место в АПЛ. Тренер вместе со всеми прыгал и праздновал выход в элиту, а затем брызнул в лицо репортеру Sky Sports струей пива. «Мы не могли купить победу, так что дал футболистам 100 фунтов на пиво», – весело рассказывал о каком-то выходе из серии поражений Уайлдер.

Он легко говорит о временах, когда на карточке не было денег, чтобы расплатиться в супермаркете. Крис болеет за «Шеффилд Юнайтед» с детства и восторгается английскими тренерами (в частности, Сэмом Эллардайсом). Не этого ждешь от мужчины, которого сравнивают с Гвардиолой, правда?

Уайлдер в восторге от модели построения «Борнмута» и считает «вишен» отличным примером. «У них Артер играл еще в Конференции, Фрэнсис, Дэниэлс и Пью выступали в Лиге 1 [третий дивизион]. То есть сердце команды, которая зарекомендовала себя в Премьер-лиге, прошло с тренером Эдди Хау весь этот долгий путь». По иронии, именно «Борнмут» доставил «Шеффилду» больше всего неприятностей. В стартовом туре АПЛ их 3-4-3 ограничило центральных защитников «Юнайтед» – «клинки» спаслись от поражения только на 88-й минуте.

И даже после достойной игры против «Ливерпуля» Крис Уайлдер публично распял своих футболистов. «У меня хорошие игроки, но когда доходит до опасных моментов, нужно проявлять себя. Вот что отличает парней из Лиги 1, откуда вышла часть состава, и из Чемпионшипа, откуда вышло большинство состава, от игроков Премьер-лиги. Хочешь в АПЛ? Хочешь проявить себя? Если так, то нужно решать в матче с моментами у обоих ворот. Поэтому мы уходим ни с чем», – кипятился тренер во флэш-интервью.

Крис Уайлдер, «Шеффилд Юнайтед»Getty Images

У Криса есть право на эту злость – у «Юнайтед» действительно были шансы, и все решила дурацкая ошибка вратаря Дина Хендерсона во втором тайме. У клуба, который 12 лет не играл в Премьер-лиге, в первых семи турах ничья с «Челси» и случайное поражение от «Ливерпуля» – два великолепных матча против действующих обладателей обоих еврокубков.

Через три недели у «Шеффилда» домашний баттл с лондонским «Арсеналом». А если хотите посмотреть, на что способны «клинки» на самом деле, дождитесь боксинг-дэй. Матч йоркширского Гвардиолы с «Манчестер Сити» назначили на 28 декабря.

«Шеффилд Юнайтед» – «Ливерпуль» – 0:1

Качай приложение Eurosport для iOS или Android