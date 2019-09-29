В матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» принимал «Саутгемптон». Началось все предсказуемо – хозяева вели игру и открыли счет в середине первого тайма. А после случилась череда событий, от которых в Северном Лондоне стало чуть жарче.

Серж Орье получил две желтые карточки в течение четырех минут и покинул поле. А еще через восемь у Льориса случилось помутнение рассудка – иначе его действия в этом эпизоде не объяснить. Уго получил мяч от защитника и начал искать адресата, когда на него выдвинулся страйкер соперника Ингз. Голкипер хотел изящно уйти из-под прессинга, убрав мяч под себя, но запутался в собственных ногах и позволил нападающему пропихнуть мяч в ворота.

К счастью для француза, все закончилось благополучно. Кейн вернул «шпорам» преимущество еще до перерыва, а «святые» не дожали соперника, игравшего в меньшинстве. Итог – 2:1.

32-летний голкипер провел в этом сезоне шесть матчей.

«Шпоры» поднялись на четвертую строчку.

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