Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул требования по новому контракту с «Манчестер Юнайтед».

Футболист хочет зарабатывать по обновленному соглашению с манкунианцами 600 тысяч евро в неделю или 34 миллиона евро за сезон. Это больше, чем в «Ювентусе» получает Криштиану Роналду. Зарплата португальца в Турине – 31 миллион евро за сезон.

Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны «Ювентуса» и мадридского «Реала». Но оба клуба также хотят купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, и Поль с представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Tuttosport.

Нынешний контракт Поля Погба с «МЮ» действует до 2021 года с опцией продления еще на сезон. Он получает 16,8 миллиона евро.

В чемпионате Англии-2018/19 26-летний француз забил 13 мячей и отдал 9 ассистов. В этом сезоне у Погба две результативные передачи в четырех встречах.

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