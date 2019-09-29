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Tuttosport: Погба требует у «МЮ» зарплату в 34 млн евро. Это больше, чем у Роналду в «Ювентусе»
Использует интерес «Реала» по полной.
Полузащитник сборной Франции Поль Погба выдвинул требования по новому контракту с «Манчестер Юнайтед».
Футболист хочет зарабатывать по обновленному соглашению с манкунианцами 600 тысяч евро в неделю или 34 миллиона евро за сезон. Это больше, чем в «Ювентусе» получает Криштиану Роналду. Зарплата португальца в Турине – 31 миллион евро за сезон.
Погба и его агент Мино Райола следят за интересом к футболисту со стороны «Ювентуса» и мадридского «Реала». Но оба клуба также хотят купить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, и Поль с представителем понимают, что могут диктовать условия менеджерам «Манчестер Юнайтед». Об этом пишет Tuttosport.
- Нынешний контракт Поля Погба с «МЮ» действует до 2021 года с опцией продления еще на сезон. Он получает 16,8 миллиона евро.
- В чемпионате Англии-2018/19 26-летний француз забил 13 мячей и отдал 9 ассистов. В этом сезоне у Погба две результативные передачи в четырех встречах.
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