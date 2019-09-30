Кажется, в этой АПЛ комфортно себя чувствуют только Пеп и Клопп – остальные топы сражаются с жуткими проблемами. «Тоттенхэм» вылетел из Кубка Лиги и допустил уже два поражения в АПЛ (плюс безумный отскок на «Этихаде»), «Челси» только вкручивает в состав юниоров, «Арсенал» не знает, что делать с дырами в обороне, а «МЮ» – как жить без Фергюсона.

Но тем интереснее! Смотреть, как «Ливерпуль» и «Сити» разносят топ-6, уже не так интересно, а вот внутренние разборки ослабших грандов увлекают. Проблемы «Арсенала» и «МЮ» делают результат еще загадочнее – это то, за что обожают АПЛ. Чем больше критики выливается на Сульшера и Эмери, тем выше цена ошибки.

Кто посмотрит матч по ТВ

У Сульшера большие проблемы не только с игрой, но и с составом. Погба вернулся после травмы, отбегал 120 минут в Кубке Лиге и вновь повредил лодыжку. Врачи пока не дали одобрения на выход француза. Под вопросом и Марсьяль с Рэшфордом. Решения по обоим примут непосредственно перед матчем. Вдобавок в лазарете «МЮ» прописался Эрик Байи.

У Эмери все намного лучше: вернулись травмированные Роб Холдинг, Эктор Бельерин и Киран Тирни, которые отыграли в Кубке Лиги. Испанский защитник позже отбегал еще и матч за молодежную команду, но Унаи вряд ли доверит 90 минут футболисту, еще не набравшему форму. Зато не будет Александра Ляказетта – француз восстановится уже в октябре.

Александр ЛяказеттGetty Images

Форма

В восьми матчах этого сезона у «МЮ» всего три победы: над «Челси», «Лестером» и «Астаной». Даже с «Рочдейлом» из третьего дивизиона «дьяволы» испытали огромные проблемы и дотянули дело до лотереи с пенальти. Неудивительно, что Сульшер уже выпал из десятки.

У «Арсенала» тоже все несладко. Недавно у «канониров» случился отрезок с поражением от «Ливерпуля» и отскоками от «Тоттенхэма» с «Уотфордом». Но Унаи выплыл и следом добыл три победы подряд, включая волевую над «Астон Виллой» в меньшинстве.

Кто что сказал

Уле-Гуннар Сульшер, главный тренер «МЮ»: «Нынешняя ситуация не похожа на ту, которая была в прошлом сезоне. Сейчас нет недостатка в желании. Мы строим новую команду, стараемся объединить игроков.

Ожидал ли я этого при назначении в «МЮ»? Да. Никогда не говорил, что все получится быстро. Мы будем двигаться шаг за шагом. Рим тоже не сразу строился. Мы должны работать над взаимопониманием и стилем, в котором хотим играть».

Унаи Эмери, главный тренер «Арсенала»: «Невероятный матч между командами, который был таким в прошлом, остается в настоящем и будем таким в будущем. Каждый такой матч был особенным событием.

Мы жаждем матчей, в которых можем сделать что-то важное. Это хорошая возможность для нас заработать три очка. Сульшер обладает хорошим опытом, он был игроком «МЮ», он знает клуб идеально».

Лицом к лицу

«МЮ» не проигрывает «Арсеналу» дома уже 12 матчей АПЛ (8 побед и 4 ничьи).

«МЮ» проиграл в трех из шести последних матчей АПЛ на «Олд Траффорд». Столько же домашних поражений «дьяволы» потерпели за 52 предыдущие игры.

В четырех последних матчах АПЛ «Арсенал» пропустил минимум по 2 гола. Если «МЮ» тоже вонзит «канонирам» не меньше двух, то для лондонцев это будет повторением серии 1985 года.

Первый матч АПЛ в качестве тренера «МЮ» Сульшер проиграл как раз «Арсеналу».

Лингард забил «Арсеналу» 4 мяча. Это лучший бомбардир противостояния в действующем составе «МЮ».

Обамеянг забил 13 мячей в 13 последних матчах АПЛ, в которых вышел в стартовом составе.

Люди в черном

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. 48-летний рефери отработал на пяти матчах этой АПЛ, правда, еще не судил ни «МЮ», ни «Арсенал».

В 2019-м «канониры» при Кевине уступили «Эвертону» в АПЛ, а «МЮ» справился с «Челси» в Кубке Англии. Зато в 2018 году Френд отработал на встрече «канониров» и «дьяволов», которая завершилась победой хозяев «Олд Траффорд» (2:1).

В центре внимания

Герой

Потрясающая форма Обамеянга не оставляет других шансов, как поставить именно на него. В этом сезоне габонец забил всем, кроме «Ливерпуля» – семь мячей в семи матчах. «МЮ» сейчас слишком слаб, чтобы оставить быстрого форварда, которого поддержат Дани Себальос и Пепе.

Букмекеры согласны, что наибольшие шансы на титул MVP матча у Пьер-Эмерика (6,10). В шорт-листе претендентов компанию ему составили Погба (7,20), Джеймс, Пепе и Мата (все трое – по 7,80).

Неудачник

«МЮ» на старте сезона такой серый, что в нем тяжело выбрать и героя, и неудачника. С «Арсеналом» все стабильнее: там яркое нападение и бесструктурная оборона. Веселее в центре, где в количестве ошибок соревнуются Давид Луис и Сократис Папастатопулос. Медлительность грека и неповоротливость бразильца делают эту зону самым уязвимым местом в игре на «Олд Траффорд».

Давид Луис, «Арсенал»Getty Images

Победа «МЮ»: 2,50

Ничья: 3,48

Победа «Арсенала»: 2,96

Обе забьют за 1,53

Этот матч – отдушина для тех, кто ждал шоу в мадридском дерби. Душные испанцы сыграли слишком закрыто, на «Олд Траффорд» такого не будет. Банально потому, что обе команды не умеют играть от обороны.

«МЮ» в этом сезоне обязательно забивает дома, «Арсеналу» в АПЛ не вонзил только «Ньюкасл». Спасти «канониров» от пропущенного мяча сможет либо гениальная игра Лено, либо тотальное невезение «дьяволов». Аналогичная ситуация и с хозяевами – хоть раз, но Обамеянг, Пепе и Себальос проткнут соперника.

«Арсенал» забьет, но не выиграет за 2,12

С голом «пушкарей» мы уже разобрались. А за их непобеду говорит страшная статистика: в 12 последних визитах на «Олд Траффорд» 3 очков не взяли ни Эмери, ни Венгер. Плюс «Арсенал» слишком много пропускает: девять мячей в четырех последних играх АПЛ – перебор.

Пока Эмери далек от баланса, о котором регулярно говорит в интервью. «Канониры» эффектно атакуют, но все старания обнуляют центральные защитники. К этому добавляются проблемы в центре поля: Джака никогда не был сверхнадежен, а в этом сезоне сдали и Торрейра, и Гендузи.

Даже проблемный «МЮ» с кучей недолеченных игроков не должен проиграть дома такому «Арсеналу».

Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»)Imago

Англичане не забьют за 1,85

Для того чтобы раскусить эту ставку, достаточно вспомнить англичан в составах «МЮ» и «Арсенала». В атаке «дьяволов» таких мало: только Лингард с нулем результативных действий в этом сезоне, травмированный Рэшфорд и 17-летний Гринвуд. Есть еще высоченный Магуайр, но его гол со стандарта предсказать нереально – это дело случая. У «Арсенала» с англичанами впереди еще безнадежнее – только Уиллок, у которого в этой АПЛ 0+0. Остальные бегают в защите, либо сидят на лавке. Проще говоря, гол англичанина станет лишь случайным стечением обстоятельств.

Один из мячей забьет форвард за 1,34

Почти беспроигрышный вариант, учитывая готовящуюся перестрелку. Особенно это касается «Арсенала», который выстроил быструю и дерзкую атаку. «Канониры» будут врываться на скорости, и тут пригодятся рывки Пепе и Обамеянга. Учитывая, что большинство голов «канониров» вкатывает Пьер-Эмерик (плюс он самый вероятный MVP), то точный удар габонца закроет сразу несколько ставок.

Ориентировочные составы

«Манчестер Юнайтед»

«Арсенал»

Вопрос дня

У кого дела хуже? Опрос 28 голосов У «МЮ» Сульшера У «Арсенала» Эмери

Следить за матчем можно в нашей онлайн-трансляции, которая начнется в 21:50 (мск).