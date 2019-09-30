Когда Sky Sports анонсировал возвращение Жозе Моуринью в АПЛ в качестве эксперта, болельщики «МЮ» приготовились к провокациям португальца в сторону бывшего клуба. Результаты Уле-Гуннара Сульшера уже в сентябре подарили Особенному материал для анализа, и после поражения от «Вест Хэма» он выдал тираду об уровне «Юнайтед»: «Мой третий сезон был недостаточно хорош. Меня уволили – вероятно, заслуженно, но грустная реальность такова, что они играют еще хуже, чем раньше».

Примитивная статистика подтверждает, что «МЮ» точно не прогрессировал под руководством Сульшера. В 27 матчах чемпионата Англии при норвежце команда набрала 48 очков – ровно столько же, сколько в 27 последних играх Моуринью. После назначения Уле-Гуннара исполняющим обязанности главного тренера в декабре 2018-го «Юнайтед» взбодрился и провел мощный отрезок: 12 матчей без поражений в АПЛ, выносы «Арсенала» и «Челси» в Кубке Англии, парижское чудо в ЛЧ. Болельщики заговорили о возрождении традиций и забыли о войне с руководством, а довольные боссы поскорее предложили Сульшеру трехлетний контракт.

После триумфа против «ПСЖ» команда развалилась. Психологическое возбуждение от ухода Моуринью закончилось, и недостатки проявились с новой силой. С марта до конца сентября результаты резко ухудшились (четыре победы в 15 матчах АПЛ), а из игры пропали идеи. «Одно дело, когда команда играет скучно, но добивается результата, – добавил Жозе. – Но в данный момент… У них будут проблемы даже с попаданием в шестерку. Эта команда хуже, чем в прошлом сезоне». Обвинения Жозе справедливы, если оценить их без эмоций и сарказма в отношении португальца.

Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Сульшер проработал в «Манчестере» меньше сезона, но его команда уже сравнилась по унылости с худшими проявлениями Моуринью: брак в передачах, отсутствие комбинаций, грубые индивидуальные ошибки и пассивность на поле. При этом Жозе отработал на севере Англии бодрые полтора сезона: заманил Златана Ибрагимовича и Поля Погба, завоевал три трофея, вышел в ЛЧ и поддержал сумасшедший темп «Сити» Гвардиолы осенью 2017-го. Команда увязла в проблемах после поражения в 1/8 финала главного еврокубка от «Севильи», но даже тогда Моуринью выгодно отличался от норвежца. Он не смирился с кризисом и обосновал необходимость усиления тратами конкурентов.

Летом 2018-го Жозе справедливо требовал от директора Эда Вудворда новичков: команде давно недоставало правого вингера (Хуан Мата задыхался на фланге), а ошибки Фила Джонса и Криса Смоллинга в защите постоянно приводили к болезненным поражениям. Тренера не устраивало, что после трансферов Виктора Линделёфа, Ромелу Лукаку и Неманьи Матича функционеры врубили режим экономии. Руководство не выполнило требований Моуринью, Особенный отвлекся от футбола и сосредоточился на борьбе с людьми в кабинетах. Возможно, его ошибки тоже привели к кризису, но португалец хотя бы не умалчивал о глобальных проблемах клуба, которые тянутся со времен Алекса Фергюсона.

По сравнению с Моуром Сульшер – подходящая фигура для руководства. В прошлом сезоне клуб установил новый рекорд по доходам и заработал примерно 704 млн евро. Несмотря на это, «Юнайтед» провел очень скромную трансферную кампанию по меркам современной элиты: в команду пришли Дэниэл Джеймс из «Суонси» (18 млн евро), Аарон Уан-Биссака из «Кристал Пэлас» (50 млн евро) и Харри Магуайр из «Лестера» (89 млн евро). С одной стороны, 157 млн евро на трех игроков не так мало. С другой, необходимо учитывать, что «МЮ» покинули Маруан Феллайни, Андер Эррера, Алексис Санчес и Лукаку. Клуб усилил защиту через год после просьбы Моуринью, но ослабил остальные линии.

Маркус Рэшфорд получил травму в матче против «Вест Хэма»Getty Images

Уле-Гуннар слишком хорошо относится к клубу, чтобы конфликтовать с руководством, как Моуринью. Скромный и позитивный норвежец слушается указаний сверху и не задает неудобные вопросы. Он доволен при любом раскладе и не пожаловался, даже когда его оставили с неопытными резервистами в запасе. Уход четырех футболистов основного состава лишил норвежца ротации – ему приходится либо обходиться без замен, либо усиливать игру Тахитом Чонгом (19 лет), Мэйсоном Гринвудом (17) и Анхелем Гомесом (19). Естественно, неподготовленные юниоры не компенсировали голы Лукаку, цепкость Эррера и мощь Феллайни, но Сульшер раз за разом повторял, что его все устраивает. Успокаивающая риторика втянула «Юнайтед» в болото середины таблицы.

Видимо, после слабого старта даже норвежец понял, что команда в кризисе. Уле-Гуннар анонсировал, что в следующее трансферное окно «МЮ» обязательно подыщет новичка в атаку: «Мы отпустили Ромелу и Алексиса. Не нужно быть ученым, чтобы понять, что теперь мы заинтересованы в нападающем». Такая запоздалая реакция показала недальновидность клуба: проблемы с голами прогнозировались еще летом, но усиление отложили, пока не стало слишком поздно. Даже если зимой «Юнайтед» купит форварда, команда уже не наверстает упущенное в первой части сезона и снова отложит возвращение в элиту.

Если отвлечься от отношений с руководством, Уле-Гуннар проигрывает Моуринью и тактически. Жозе выдал с «МЮ» несколько выдающихся мастер-классов в первых двух сезонах – сдержал чемпионский «Челси» Антонио Конте и прибил «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии. В то же время Сульшер не предложил кризисной команде ничего, кроме психологического подъема. Когда он пришел и заговорил о наследии Фергюсона, фанаты надеялись на энергичный и агрессивный футбол, сочетающий доминирование и контратаки. Вместо этого они получили гипертрофированную версию позднего «МЮ» Жозе, когда Особенный потерял контроль.

«Тренер после меня перешел на игру в автобус и играл на контратаках, – бушевал Луи ван Гал весной 2019-го. – Теперь пришел еще один тренер, который тоже ставит автобус и играет на контратаках. Главное различие между Моуринью и Сульшером в том, что последний выигрывает». После интервью Железного тюльпана прошло несколько месяцев, и норвежец потерял преимущество. Его «МЮ» больше не выигрывает, а состав ухудшился и по качеству, и по количеству. Моуринью намекал на примитивность преемника, когда похвалил новичков: «Мне нравятся Магуайр, Ван Биссака и Джеймс, они хорошо смотрятся индивидуально, но в игре команды нет никакого позитива». Если новички неплохо смотрятся, но никак не влияют на впечатление от команды в целом, это говорит лишь о способностях тренера.

Если Уле-Гуннар определил трансферную политику клуба и разделил обязанности нападающего между Антони Марсьялем и Маркусом Рэшфордом, то его наивность разочаровывает: он доверился нестабильным молодым игрокам, которые до сих пор не определились с лучшей позицией. Через полтора месяца после старта сезона француз и англичанин вылетели с травмами, и Сульшер бросил в пекло АПЛ 17-летнего Гринвуда. Кроме него, единственной надеждой в атаке оказался Джеймс, который еще в прошлом сезоне болтался в Чемпионшипе. В центре поля Сульшер положился на индивидуальное мастерство Погба и не придумал, что делать без француза.

Возможно, ставка на молодежь выглядела бы убедительнее, но в той же лиге перед глазами мелькает более удачный пример той же стратегии. Фрэнк Лэмпард в условиях трансферного бана придал «Челси» индивидуальность и раскрыл воспитанников лучше, чем Сульшер за более долгий срок. Норвежец раскрепостил игроков и скопировал тактику Моуринью в дебюте, но не объединил команду концепцией. Крах Уле-Гуннара доказал, что «МЮ» провалил прошлый сезон не только из-за Жозе. Чтобы справиться с долгим кризисом, недостаточно пригласить легенду клуба и поддаться ностальгии. Этот путь удержал 20-кратных чемпионов Англии в прошлом, но сделал только хуже.

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