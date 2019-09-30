ФИФА объявила окончательное решение по спору между «Кардиффом» и «Нантом», который возник после трагической смерти аргентинского нападающего Эмилиано Салы.

Команда из Уэльса обязана заплатить «Нанту» за трансфер Салы шесть миллионов евро – планировалось, что эта сумма станет первым платежом «Кардиффа» за переход. Заявление ФИФА цитирует BBC.

Трансфер должен был состоялся в январе 2019 года, но частный самолет, на котором Сала летел из Франции в Уэльс, разбился.

Переход оценивался в 17 миллионов евро, после гибели футболиста «Кардифф» настаивал на том что «Нант» не выполнил некоторые условия для завершения сделки.

Эмилиано Сала признан погибшим. Хронология трагедии

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