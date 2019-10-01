В 2012 году, каких-то семь лет назад, матч «Юнайтед» и «Арсенала» на «Олд Траффорд» был бы главным событием европейских выходных. Да, там тоже были непонятно какие по паршивости составы, и в старте выпрыгивали ребята вроде Тома Клеверли и Андре Сантоса (кто-нибудь помнит последнего?). Но сэр Алекс с Венгером тащили клубы хотя бы в Лигу чемпионов, а Фергюсон в итоге перестарался и выиграл Премьер-лигу в последний сезон в Манчестере.

Куда ведут «МЮ» и «канониров» Сульшер и Эмери, понятно не слишком. Формально обоим тренерам оказывают доверие в руководстве, им покупают дорогостоящих новичков и не сильно мешают в британских медиа, но есть гигантское подозрение, что все это происходит напрасно.

Унаи Эмери, Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»Getty Images

Наверняка в Манчестере и на севере Лондона смотрят в сторону «Ливерпуля» и впечатлены, как Юрген Клопп превратил команду с Даунингом и Кэрроллом в победителя ЛЧ. Немецкий харизматик показал всей Премьер-лиге работающий пример – оказывается, можно пережить управленческий кризис и через очищение прийти к европейскому трофею.

Возможно, по этой дорожной карте сейчас топают в половине клубов из топ-6. В «Челси» – вынужденно, в «Арсенале» – осознанно, в «МЮ» – по ситуации. Но все в итоге приходит к тому, что просвета не видно ни на «Эмирейтс», ни на «Олд Траффорд», – только про игру «синих» можно говорить, что им где-то не везет с реализацией на старте сезона.

Уле-Гуннар Сульшер казался чудесным избавителем от страшного Жозе Моуринью. Он затащил «Юнайтед» во второй раунд плей-офф Лиги чемпионов и дал фанатам надежду, что спасение в топ-4 реально. Но в первом полноценном сезоне в «МЮ» норвежец показал худший результат клуба после семи туров за 30 лет и неизвестно, куда еще заведет манкунианцев.

Унаи Эмери за тот же отрезок в семь игр АПЛ перепробовал четыре разные схемы. И такое метание из стороны в сторону не выглядит задумкой под конкретного соперника – чаще кажется, что баск хаотично хватается за разные варианты с мыслью «А вдруг получится». «Почему «Арсенал» не меняет стиль игры? Честно, это просто ошеломляет. Продолжать с этими мелкими пассами вокруг штрафной, как хочет Эмери, – они же так напрашиваются на неприятности!» – воскликнул в колонке для Daily Mail начинающая рок-легенда Питер Крауч.

«Канониры» вскарабкались на родное четвертое место, но пропустили больше всех ударов в чемпионате Англии – в среднем по 18 за 90 минут, это больше чем у всех ребят из подвала таблицы. То есть формально все хорошо, но такими темпами реализация соперников совсем скоро вернется на прежний уровень, и лондонцы вновь рухнут на шестую строчку.

Эшли Янг («Манчестер Юнайтед»), Унаи Эмери, Букайо Сака («Арсенал»)Getty Images

И у «Арсенала», и у «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне есть реальный шанс зацепить за прямой слот в ЛЧ. Как раз пока проблемы на старте у «Тоттенхэма», перестройка с головы у «Челси», и это освобождает дорогу к топ-4. Вероятно, кто-то из участников дождливого матча на «Олд Траффорд» даже займет место выше ожидаемого из-за заторможенности конкурентов. Но глобально картина, при которой «канониры» с манкунианцами надолго пропишутся в верхней четверке, не складывается.

И проблемы в обоих клубах шире, чем просто плохие тренеры. Сульшер не убеждает, что способен на что-то серьезнее, чем мотивировать потухшую после Моуринью команду. У Эмери есть идеи, но нет ресурсов для грамотного баланса на поле, из-за чего происходят радостные провисы в транзишне и лидерство в Премьер-лиге пропущенных ударов. Но назначать Унаи виноватым, когда за два дня до закрытия трансферного окна он остался с тремя центрбеками, тоже странно и глупо.

На «Эмирейтс» наверняка рады возвращению на мемное четвертое место. Вероятно, их положительные эмоции можно сравнить с воодушевлением в «МЮ» после победной серии Уле. Но чем все заканчивается, мы видим – средняя игра, 10-е место, ковыряние в Лиге Европы с одними надеждами на гимн ЛЧ.

В «Арсенале» и «Манчестере» пора задуматься, почему каждый их тренер превращается в Венгера и Моуринью. Возможно, логическая цепочка выведет менеджеров, что Эмери с Сульшером не так уж и виноваты в провалах. А пока можно отпраздновать, что скатали ничью с крепким соперником. И размышлять, что у врагов-то дела точно идут хуже, чем в твоем клубе.

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» – 1:1

Моуринью считает, что «МЮ» стал слабее при Сульшере. И он прав

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