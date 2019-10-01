Полузащитник «Челси» Росс Баркли попал в неприятную ситуацию. На следующий день после победы над «Брайтоном» игрок отправился отдохнуть в родной Ливерпуль.

Судя по всему, парень неплохо покутил, потому что вечер для него закончился крайне некрасивым инцидентом. Таксист, подвозивший Росса, пытался заставить игрока сборной Англии заплатить за рассыпанные по салону чипсы. Баркли отказывался, ссылаясь на отсутствие наличности. Тогда водитель кэба вызвал полицейских, которые оперативно подъехали к месту конфликта и объяснили футболисту его неправоту. Один из констеблей проводил игрока «Челси» к банкомату, тот снял кэш и через офицера передал водителю.

За сценой наблюдали местные жители, курившие возле соседнего бара. «Было похоже на то, что Баркли рассыпал чипсы на полу такси. Он отказывался убрать их и отказывался платить. Он выглядел очень пьяным и едва стоял на ногах», – приводит слова одного из очевидцев Daily Mirror.

«Челси» обыграл «Брайтон» со счетом 2:1.

25-летний англичанин провел пять матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями.

Баркли был глупым и переоцененным. Сарри научил Росса читать игру и сделал из него джокера «Челси»

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