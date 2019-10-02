Футбольная ассоциация Англии (FA) погрузилась в бюрократическую возню из-за шутки двух товарищей.

В конце сентября Бернарду Силва запостил фотографию маленького Бенжамена Менди, разместив рядом с ней лого испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Менди репостнул коллаж, сопроводив его хохочущими эмодзи.

Но сейчас 2019-й год, поэтому на Силву тут же налетели с обвинениями в расизме. Игрок удалил коллаж, написав: «Нельзя даже приколоться над другом в наше время».

А теперь и FA начала расследование ситуации. По регламенту Силве за расизм грозит бан на шесть матчей.

«Предполагается, что действия игрока «Манчестер Сити» нарушают правила, поскольку они были оскорбительны и/или непозволительны и/или дискредитировали вид спорта. Также предполагается, что по правилам эти действия представляют собой нарушения с отягчающими обстоятельствами, поскольку присутствует явная или подразумеваемая отсылка к расе и/или цвету кожи и/или к происхождению», – приводит The Guardian заявление FA.

После скандала Гвардиола заявил, что Менди и Силва неразлучны, как братья.

«Ман Сити» идет на втором месте в АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

Игроки «Сити» бьют Силву молотком, швыряют его в воду и мешают ходить в туалет. Чего они докопались?

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