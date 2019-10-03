Нападающий «Арсенала» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг устроил перепалку с генеральным директором дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахимом Ватцке.

Функционер дал неоднозначное интервью Suddeutsche Zeitung, в котором заявил, что страйкер променял Дортмунд на «Арсенал» из-за финансов. «Некоторые ради денег переходят в команды, которые годами не выступают в Лиге чемпионов. Обамеянг прекрасно играет за «канониров», и скорее всего у него становится тепло на душе при взгляде на собственный банковский счет, но по средам ему грустно, ведь он смотрит ЛЧ по телевизору», – выдал Ватцке.

Ответ габонца не заставил себя долго ждать. Игрок уверен, что проблемы с излишним пристрастием к деньгам вовсе не у него.

«Вам не стоило вообще поднимать тему моего ухода из «Дортмунда». Мистер Ватцке, вы такой клоун. Я помню, как вы заявляли, что никогда не продадите Дембеле, но, когда за него предложили больше сотни миллионов, вы первый согласились на сделку. Так что, пожалуйста, не говорите про деньги, оставьте меня в покое», – парировал футболист.

30-летний страйкер в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром АПЛ вместе с Салахом и Мане.

Усман Дембеле перешел из «Боруссии» в «Барселону», где до сих пор толком не сумел раскрыться.

Обамеянг отпраздновал гол в маске Черной пантеры. Раньше были Человек-паук и Бэтмен

Качай приложение Eurosport для iOS и Android