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«Я бы ушел из «Ливерпуля». Клопп не хочет, чтобы его речи из раздевалки показывали на клубном ТВ
Представляем, какие там эмоции!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против записи его речей из раздевалки на камеру.
52-летний Клопп комментировал видео из раздевалки «Зальцбурга», которое просочилось в медиа. На нем тренер Джесси Марш эмоционально произносил мотивирующую речь.
«Если бы клубное телевидение показало в такой ситуации видео со мной, я бы ушел из клуба. Это правда. Больше ничего не могу об этом сказать», – цитирует Юргена The Times.
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