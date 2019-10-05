Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил против записи его речей из раздевалки на камеру.

52-летний Клопп комментировал видео из раздевалки «Зальцбурга», которое просочилось в медиа. На нем тренер Джесси Марш эмоционально произносил мотивирующую речь.

«Если бы клубное телевидение показало в такой ситуации видео со мной, я бы ушел из клуба. Это правда. Больше ничего не могу об этом сказать», – цитирует Юргена The Times.

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