Барбер Погба: «Месси и Роналду стригутся просто ужасно»
Но разве прическа – это главное для футболиста?
Ахмед Альсанави, барбер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», раскритиковал прически нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Я бы хотел поработать с Месси и Роналду. Их прически просто ужасны! Не подумайте, что я отношусь без уважения к их барберам, но тот факт, что они при своем статусе стригутся так плохо, меня раздражает», – приводит слова Альсанави The Sun.
- Погба известен тем, что часто меняет прически – иногда чаще, чем оформляет забитые мячи.
- В чемпионате Англии-2019/20 Поль провел 5 матчей и отдал две голевые передачи.
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