Ахмед Альсанави, барбер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», раскритиковал прически нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я бы хотел поработать с Месси и Роналду. Их прически просто ужасны! Не подумайте, что я отношусь без уважения к их барберам, но тот факт, что они при своем статусе стригутся так плохо, меня раздражает», – приводит слова Альсанави The Sun.

Погба известен тем, что часто меняет прически – иногда чаще, чем оформляет забитые мячи.

В чемпионате Англии-2019/20 Поль провел 5 матчей и отдал две голевые передачи.

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