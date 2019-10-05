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Барбер Погба: «Месси и Роналду стригутся просто ужасно»

Барбер Погба: «Месси и Роналду стригутся просто ужасно»
Eurosport

38 мин. назад

Но разве прическа – это главное для футболиста?

Ахмед Альсанави, барбер Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», раскритиковал прически нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и страйкера «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Я бы хотел поработать с Месси и Роналду. Их прически просто ужасны! Не подумайте, что я отношусь без уважения к их барберам, но тот факт, что они при своем статусе стригутся так плохо, меня раздражает», – приводит слова Альсанави The Sun.

  • Погба известен тем, что часто меняет прически – иногда чаще, чем оформляет забитые мячи.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Поль провел 5 матчей и отдал две голевые передачи.

Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду

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