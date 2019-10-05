22-летний нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус живет согласно строгим правилам, прописанным его мамой.

Как сообщает The Sun, около месяца назад Жезус завел отношения с бразильской моделью Фернандой Кьерос – однако девушка по-прежнему не переехала в его особняк в Манчестере. Мама футболиста Вера Лусия – женщина строгих религиозных правил, которая внимательно следит за роскошной жизнью сына.

По этой причине новая девушка Жезуса лишь прилетает к нему из Бразилии в Манчестер, но не останавливается в его доме, а снимает номер в местной гостинице. «Девушки должны жить по моим правилам. Никаких французских поцелуев. Они должны оставаться у себя [в гостинице], и приезжать только на время. Я никогда не позволю моему сыну не уважать чужих дочерей», – рассказывает Вера Лусия.

Кроме того, мама Жезуса контролирует его зарплату и запрещает ему выпивать, курить и посещать ночные клубы.

А теперь давайте посмотрим, какая красота приезжает к Жезусу в Манчестер (но только иногда).

В чемпионате Англии-2019/20 Жезус провел 4 матча, забил два мяча и отдал один ассист.

Бразилец – двукратный чемпион Англии, двукратный победитель Кубка английской лиги и обладатель Кубка Англии.

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