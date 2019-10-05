Мадридский «Реал» предпримет попытку подписать нападающего «Тоттенхэма» Хынмин Сона.

Согласно информации Goal.com, «галактикос» собираются купить корейского страйкера летом 2020 года. За одного из лидеров «шпор» Флорентино Перес готов заплатить 71 млн фунтов (около 80 млн евро).

А вот агент Сона, Тис Блимейстер, напророчил корейцу трансфер в «Наполи». «Я никогда не приводил игроков в «Наполи», но я бы хотел это сделать, учитывая, что здесь играл мой кумир – Диего Марадона. Что касается Сона в Неаполе, то почему бы и нет? Никогда не говори никогда. Сону нравится Италия, он любит местную еду и местных людей.

Купить его у «Тоттенхэма» будет непросто, так как он стоит кучу денег, но кто знает, что произойдет в будущем», – приводит слова Блимейстера Football Italia.

В чемпионате Англии-2019/20 Сон провел 5 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

«Шпоры» занимают шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

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