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Обидный фол Олбрайтона в штрафной на 92-й минуте лишил «Лестер» ничьей с «Ливерпулем»

Обидный фол Олбрайтона в штрафной на 92-й минуте лишил «Лестер» ничьей с «Ливерпулем»
Eurosport

50 мин. назад

Мерсисайцы не разбрасыватся очками.

«Ливерпуль» был максимально близок к первой потере очков в матче восьмого тупа АПЛ против «Лестера».

Садио Мане забил на 40-й минуте, но на 80-й «Лестер» сравнял счет. Исход матча решил пенальти, поставленный за фол Марка Олбрайтона на Мане. Игрок «Лестера» могу выбить мяч подальше, но завозился и допустил опасный момент. Мане боролся за мяч, когда игрок «Лестера» сыграл встык и коснулся его ноги. 27-летний Мане отлично знал, что делать, и упал на газон.

К точке подошел Джеймс Милнер и реализовал пенальти.

  • «Ливерпуль» набрал максимальные 24 очка в восьми матчах.
  • После перерыва на игру сборных мерсисайцы встретятся с «Манчестер Юнайтед».

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