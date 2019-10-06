«Тоттенхэм» в матче восьмого тура чемпионата Англии уступил на выезде «Брайтону» – 0:3.

В конце игры произошла стычка между Харри Кейном из «Тоттенхэма» и Льюисом Данком из «Брайтона». Футболисты упали на газон, после чего Данк агрессивно набросился на Кейна и еще раз повалил его на поле.

Позже капитан «чаек» объяснил свой агрессивный настрой тем, что Кейн «пытался оторвать его пенис». Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

«Тоттенхэм» потерпел второе разгромное поражение за неделю – ранее «шпоры» со счетом 2:7 проиграли «Баварии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Маурисио Почеттино занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.

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