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Капитан «Брайтона»: «Кейн пытался оторвать мой пенис»

Капитан «Брайтона»: «Кейн пытался оторвать мой пенис»
Eurosport

1 час назад

Суровый английский футбол.

«Тоттенхэм» в матче восьмого тура чемпионата Англии уступил на выезде «Брайтону» – 0:3.

В конце игры произошла стычка между Харри Кейном из «Тоттенхэма» и Льюисом Данком из «Брайтона». Футболисты упали на газон, после чего Данк агрессивно набросился на Кейна и еще раз повалил его на поле.

Позже капитан «чаек» объяснил свой агрессивный настрой тем, что Кейн «пытался оторвать его пенис». Видео эпизода можно посмотреть по ссылке.

  • «Тоттенхэм» потерпел второе разгромное поражение за неделю – ранее «шпоры» со счетом 2:7 проиграли «Баварии» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
  • Команда Маурисио Почеттино занимает девятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 13 очков.

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