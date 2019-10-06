Гвардиола не умеет ротировать состав. Многомиллионные трансферы ни к чему не приводят

В матче восьмого тура чемпиона Англии «Манчестер Сити» принимал на «Этихаде» безобидный «Вулверхэмптон» – прежде «волки» выиграли лишь раз в семи встречах. Команда Пепа набрала отличный ход, была лишь одна проблема – закончились защитники. В клубе, который потратил больше всех денег на трансферы в 21 веке, на позиции центрдефа был вынужден играть Фернандиньо, номинальный опорник.

Как итог: в игре, где у фаворита было преимущество, владение, удары и бесчисленное количество моментов, «Сити» не хватило голов. А еще Фернандиньо на своей коронной позиции. «Вулверхэмптон» во втором тайме провел две контратаки, которые и оформили окончательный счет. Каждая из них пришла из центральной зоны, где в этом матче заправлял Родри, но которому не хватило бразильского партнера.

Manchester City verliert gegen WolverhamptonGetty Images

Почему Фернандиньо не играл на привычной позиции? В «Сити» всего три центральных защитника, на матч с «волками» в обойме был только Отаменди. На место выбывших из-за травм Стоунза и Лапорта претендовали лишь бразильский полузащитник и Кайл Уокер, который в прошлом сезоне подменял выбывающих центральных защитников. Пеп попал в трудную ситуацию, выбора фактически не было. Но если задаться вопросом: как испанец допустил такую ситуацию?

В летнее трансферное окно и без того сильный «Сити» приобрел нескольких качественных новичков, двое из которых Канселу и Анхелиньо. Оба крайние защитники. Они, бесспорно, исключили возможные проблемы на флангах обороны. Пеп, но почему ты забыл про ее центральную часть? Даже прошлый сезон показал, что трех игроков на этой позиции не хватает. При таком графике, как у «горожан», ротация – необходимая часть здорового процесса, иначе игроки набьются лазарет.

Удивительно лишь то, что у Пепа подобная ситуация складывается не впервые. Еще во времена «Баварии» все восхищались гениальным решением испанца переместить легендарного немецкого правого дефа Филиппа Лама в опорную зону. Тогда эта мера была вынужденной, на долгий срок выбыл Хави Мартинес. И именно тогда Гвардиоле повезло: в новом амплуа Лам играл великолепно и провел отличный сезон перед завершением карьеры. Но также был неудачный эксперимент с переводом в центр поля Давида Алабы, где австриец не задержался надолго, потому что результат был не очень успешным.

Kapitän Lahm und Coach GuardiolaImago

Подобный опыт должен был стать безумно ценным для Пепа, ведь мораль проста – для построения топ-клуба на ключевых позициях архиважно иметь нескольких игроков, способных в любой момент ворваться в основу. В «Манчестере» атака укомплектована настолько круто, что команда может не заметить вылет Сане, на скамейке может оказаться один из лучших игроков прошлого сезона Бернарду Силва, а Кевину де Брёйне можно дать спокойно залечить все свои травмы. А вот в защите – беда. Складывается ощущение, что после «Баварии» Пеп посчитал, что сможет любого обучить игре на непривычной позиции, поэтому не закрыл проблемные зоны.

Как итог: отрыв «Ливерпуля» в восемь очков и поздравление Пепом команды Клоппа с чемпионством уже в сентябре.

«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» – 0:2

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