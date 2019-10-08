Болельщикам никогда не говорят правду. Игроки и тренеры прячутся за банальностями и штампами в интервью – мяч круглый, поле ровное, в футбол научились играть все. Менеджеры якобы не открываются из-за коммерческой тайны и конкуренции с другими офисами. Судей обвиняют в продажности и никто особо не слушает. Журналистам сливают только выгодные руководству инсайды, и нужно серьезно копаться в информации и источниках, чтобы найти истину.

Но фанаты требуют правды, а каждого участника индустрии сдерживают возможные последствия. В Англии к раскрытию всех карт подошли максимально близко. В январе 2011 года в газете The Guardian появилась колонка Тайного футболиста. В ней он сразу обозначил проблему всех скучных флэш-интервью в АПЛ – пункт в контракте, по которому игроки обязаны не наносить вред клубу неосторожными высказываниями.

Джесси Лингард, «Манчестер Юнайтед», интервью, телевидение, ТВGetty Images

«Но проблема же не в футболистах. Через твиттер и другие соцсети они возвращают чувство единения между командой и фанами. Журналисты так долго приводили в пример сценарий «Вы и они», что куча денег наводнила футбол, а зарплаты парней на поле выросли несоразмерно с доходами мужика с улицы», – возмущался Тайный футболист. По его мнению, боссы Премьер-лиги ограничивают игроков в твиттере и снова отдаляют их от обычных зрителей.

Дальше нарывы вскрывались все острее. Автор The Guardian заявил, что абсолютно все игроки АПЛ презирают телеэкспертов, не виноваты в раздутых гонорарах и теряют уважение к тренерам, у которых нет контроля над раздевалкой, а еще что геев останавливает от каминг-аута возможная реакция фанатов.

Однажды Тайного футболиста оштрафовали на приличную сумму за поход с друзьями в паб. Руководство не волновало, что был вторник, а по правилам всей команде нужно быть на базе лишь за 48 часов до матча. Менеджер рассудил, что алкоголь помешает правильному восстановлению, и лишил игрока зарплаты за две недели.

Фанат пьет пиво в пабе и смотрит матч ЧМ-2002 Англия – ШвецияGetty Images

«Когда я вышел из тренерской, коуч напялил глупую улыбку и спросил: «Кстати, ты завалил кого-нибудь тем вечером?» Он знал, что я давно в отношениях, и был разочарован, что у меня нет никакой классной истории, за которую меня можно оштрафовать в первую очередь. В тот день и я, и он потеряли уважение друг к другу, но по разным причинам», – сказал Футболист.

Из следующих колонок стало понятно, что автор вырос в селе, что он англичанин и поздно начал профессиональную карьеру – подписал первый контракт только в 21 год. Он выступал как минимум в двух клубах Премьер-лиги и играл как минимум до 2011-го, причем в один из сезонов его команда вылетела из вышки в последнем туре.

За год до старта карьеры колумниста Тайный футболист пережил неправильно диагностированную депрессию, которая переросла в биполярное расстройство. «Однажды я выписался из отеля в Париже, потому что услышал, как человек, который мне не нравится, подумывает остановиться в той же гостинице», – эту колонку про депрессию Игрок написал под впечатлением от самоубийства бывшего футболиста «Ньюкасла», «Болтона» и главного тренера сборной Уэльса Гэри Спида. Актуальность чтива сильно подкупала аудиторию, истории на The Guardian не казались безвременными нафталиновыми байками.

Всего через год он написал первую книгу с броским названием «Я Тайный футболист – срываем обертку с красивой игры». Внутри были отличные и фактурные главы с сочными подробностями.

«Мой бывший партнер как-то столкнулся на курорте в Дубае с игроком сборной Англии и его женой. Вы все знаете этого парня из сборной, а его дама даже более известна. Мой приятель, красивый засранец, загорал у бассейна и заметил, как жена того футболиста нырнула в воду. Как только она встретилась с ним взглядом, то поплыла прямиком к нему.

Девушка приблизилась и обвилась ногами вокруг него. Все это время муж спал на лежаке под ближайшим деревом. Приятель даже показывал фотки, которые леди отправила после возвращения. Любой, кто заснял бы ту сцену у бассейна, сделал жизни четырех людей невыносимыми», – хохотал в книге Тайный футболист. На одном из британских форумов спустя три года, возможно, задеанонили всех участников. Другом автора посчитали Джейми Реднаппа, красивой парочкой – Питера Крауча и роскошную телеведущую Эбби Клэнси.

Практически во всех рецензиях на издание критики не скрывают, как им интересно, кто же пишет все эти инсайдерские штуки в The Guardian. В 2012-м главными кандидатами были Кевин Нолан, Джоуи Бартон, Кевин Дэвис и Ники Шори, а настоящее имя автора знали всего три человека во всей Великобритании. Кто это, не указывалось, но, вероятно, все – редакторы газеты.

Почти сразу у героя появились фанатская база и сайт «Кто такой Тайный футболист?» Поклонники выкатили шорт-лист требований к фигуре автора. Помимо уже известных пунктов у него должен был быть друг, ранее игравший в «Ливерпуле», команда с четырьмя французами в составе, рекорд по трансферной стоимости в одном из прошлых клубов и минимум четыре тренера в карьере, одного из которых считают великим.

После прочтения твиттера на 100 тысяч фолловеров, семи книг и кучи колонок фанаты подсветили бывшего форварда «Рединга» и «Сток Сити» Дэйва Китсона. Совпадения невероятны: он женат, вышел не из чьей-то академии, а из любительской лиги и обошелся «Стоку» в 6 миллионов евро (клубное достижение из 2008-го). Плюс пытливые юзеры нашли старое интервью Китсона датскому ТВ, в котором игрок говорит об отдыхе с отцом в этой скандинавской стране. Конечно, упоминание Дании тоже есть в книгах Тайного футболиста.

Несмотря на уверенный деанон из интернета, сам Дэйв не спешит публично признаваться в авторстве. В апреле 2018-го Тайный футболист в подкасте на BBC Radio 5 заявил, что лишится всего в случае раскрытия имени. «Все хотят, чтобы я снял маску, но я и только я сделаю это. Все легко может перерасти в судебный иск, я лишусь всего и стану банкротом. В книгах нет имен, но в футболе много денег и много людей, у которых много денег. Им даже не придется ничего доказывать, чтобы отнять у меня все», – опасается колумнист The Guardian.

Инсайдер гордится тем, что после его признания в депрессии многие обратились за помощью в лечении психических заболеваний. «Тайный футболист однозначно был хорошей идеей, потому что после первой книги Футбольная ассоциация и профсоюз игроков усилили поддержку в этом направлении. Но думаю, что начал эту писанину без малейшего понимания, куда все придет», – признался автор.

Он также рассказал, что за год до старта журналистской карьеры серьезно страдал от алкоголизма и был близок к суициду. Но регулярные тексты на The Guardian и сотрудничество с издательствами выдернуло его из ванны со спиртным и мыслей о самоубийстве. Сейчас у Тайного футболиста есть идея телесериала про свою жизнь и даже автобиографии с собственным лицом на обложке. Но пока к масштабному признанию Игрок не готов.

Всегда легче обличать чужие пороки, скрываясь под маской. Тайный футболист сделал выбор – лучше он будет говорить правду от лица неизвестного героя, чем лгать от своего имени.

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