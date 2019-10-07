Фанатка «Челси» Джессика Лопес пообещала полностью раздеться, если команда Фрэнка Лэмпарда выиграет чемпионат Англии-2019/20.

Недавно Джессика представляла Великобританию на конкурсе «Мисс Бум Бум»-2019 и заняла там третье место. Фактически, ягодицы Лопес можно считать лучшими в Англии – две другие девушки, которые заняли первое и второе места, были представительницами других стран.

«Всегда, когда у меня есть возможность, я смотрю игры «Челси». Я готова на все ради «Челси»: если они выиграют титул, я полностью обнажусь», – приводит слова Джессики Daily Star.

Лопес – бразильянка по происхождению, последние шесть лет живет в Великобритании.

Любимый игрок Джессики – Теему Пукки из «Норвича». Девушка хочет, чтобы финн перешел в «Челси».

После восьми сыгранных туров «Челси» отстает от идущего первым «Ливерпуля» на 10 очков.

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