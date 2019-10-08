Футболист «Челси» Фикайо Томори вспомнил, как в 2016 году на одной из тренировок с первой командой сломал нос экс-страйкеру «синих» Диего Косте.

21-летний англичанин в этом сезоне освоился в основе лондонцев и даже заслужил вызов в национальную сборною. Еще три года назад парень ходил в школу и время от времени тренировался с основным составом родного клуба. На одном из занятий он столкнулся головами с Костой в борьбе за верховой мяч и поначалу даже не понял, что натворил.

«Да, я помню этот случай. Я вообще-то тогда был еще школьником и даже не понял, что произошло. Я был в порядке, он даже не побил меня не тренировке после этого! Надо мной много подшучивали, когда я вернулся в школу – все спрашивали меня об этом. Я был в 10-м или 11-м классе, все мои дружки были в курсе этой истории.

Так вышло случайно, мы оба выпрыгнули за верховым мячом, и я хотел выбить его, а Диего – влупить по воротам. В итоге он ударился о мой затылок и сломал нос. Я не знал, что все так плохо, пока не увидел газеты на следующий день», – цитирует игрока Mirror.

Томори провел пять матчей в текущем сезоне АПЛ и забил один мяч.

«Челси» делит четвертое место с «Лестером» и «Кристал Пэлас».

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