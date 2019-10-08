Боссы «Манчестер Юнайтед» уволят главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера, если «красные дьяволы» проиграют «Норвичу» в 10-м туре чемпионата Англии.

Как сообщает The Sun, «МЮ» дал Сульшеру 3 матча на исправление ситуации – в октябре команда из Манчестера встретится с «Ливерпулем», «Партизаном» и «Норвичем». В лагере «Юнайтед» не питают иллюзий по поводу игры с «Ливерпулем»: если Сульшер проиграет Юргену Клоппу, это будет принято с пониманием – на данный момент уровень команд слишком сильно разнится.

Матч с «Партизаном» тоже не станет определяющим – неудачи в Лиге Европы беспокоят руководство куда меньше, чем плачевное положение в чемпионате. Это означает, что судьба Сульшера решится 27 октября на «Кэрроу Роуд». Если Теему Пукки и его партнеры накажут «Юнайтед», норвежец покинет свой пост.

После восьми сыгранных туров «МЮ» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице. На счету команды 9 очков.

Сульшер возглавил «дьяволов» по ходу прошлого сезона и финишировал с командой на шестой строчке АПЛ.

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