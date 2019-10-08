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Себальос: «В «Реале» я не получал удовольствия от футбола»

Себальос: «В «Реале» я не получал удовольствия от футбола»
Eurosport

55 мин. назад

Дани нашел свой клуб.

Полузащитник «Арсенала» Дани Себальос заявил, что он не жалеет о переходе в лондонский клуб.

«Мне не жаль, что я ушел из «Реала». Там я не играл и не получал удовольствия от футбола. Переход в «Арсенал» был очень важным шагом в моей карьере», – заявил Себальос.

  • Дани выступает за «Арсенал» на правах аренды. В соглашении между «Реалом» и «Арсеналом» отсутствует приоритетное право выкупа.
  • В чемпионате Англии-2019/20 Себальос провел 8 матчей и отдал 2 голевые передачи.

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