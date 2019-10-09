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Daily Mail: Моуринью готов возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Почеттино

Daily Mail: Моуринью готов возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Почеттино
Eurosport

21 мин. назад

Новые слухи о будущем Жозе.

Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Маурисио Почеттино.

По информации Daily Mail, 56-летнего Жозе устраивает этот вариант. Кроме того, он поддерживает связь с «Реалом» и по-прежнему не против получить предложение от «Мадрида».

  • «Тоттенхэм» после восьми туров АПЛ занимает девятое место – это стало причиной слухов о скором уходе Почеттино.
  • В Англии Моуринью уже работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
  • Жозе остается без тренерской работы после ухода из «МЮ» в декабре 2018 года.

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