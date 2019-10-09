Португальский тренер Жозе Моуринью может возглавить «Тоттенхэм» в случае отставки Маурисио Почеттино.

По информации Daily Mail, 56-летнего Жозе устраивает этот вариант. Кроме того, он поддерживает связь с «Реалом» и по-прежнему не против получить предложение от «Мадрида».

«Тоттенхэм» после восьми туров АПЛ занимает девятое место – это стало причиной слухов о скором уходе Почеттино.

В Англии Моуринью уже работал с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Жозе остается без тренерской работы после ухода из «МЮ» в декабре 2018 года.

Фирменный жест и бельевая корзина. Моуринью иронично обыграл лучшие моменты карьеры в новой рекламе

Качай приложение Eurosport для iOS и Android