Жена нападающего «Ди Си Юнайтед» Колин Руни выяснила, кто передавал информацию из ее приватного инстаграм-аккаунта таблоиду The Sun. Оказалось, этим занималась Ребекка Варди – супруга Джейми Варди, который играет за «Лестер».

«В последние несколько лет кто-то, кого я пустила в свой личный инстаграм-аккаунт, информировал газету The Sun о моих приватных постах и сториз. Сливалось много информации обо мне, моих друзьях и моей семье – все без моего разрешения и уведомления. Я долго пыталась понять, кто в этом замешан – у меня было подозрение, и я нашла способ подтвердить его.

Я заблокировала доступ к моим сториз всем, кроме одного аккаунта. За последние пять месяцев я запостила серию фальшивых сториз, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. И это произошло! Это были истории о гендерной селекции в Мексике, о возвращении на телевидение, о затоплении моего подвала.

Было тяжело держать это в себе и не комментировать, но теперь я должна это сделать. Теперь я знаю, кто в этом виноват. У меня есть скриншоты, которые доказывают, что эти сториз смотрел только один человек. Это была Ребекка Варди», – написала 33-летняя Руни.

Подруга форварда «Лестера» оперативно накатала ответку. Аргументы, конечно, интересные.

«Как я и сказала тебе только что по телефону, лучше бы ты позвонила мне при первых подозрениях. Я никогда и никому не рассказываю о тебе, это могут подтвердить многие журналисты, пытавшиеся что-нибудь выведать у меня за эти годы. Если ты думала, что это делала я, то могла бы сообщить мне об этом напрямую, чтобы я могла сменить пароль от инсты и проверить, прекратится ли подобное.

За годы многие имели доступ к моему инстаграму и буквально на этой неделе я обнаружила в подписках людей, которых не знаю и которых никогда не фолловила сама. Серьезно, мне не нужны деньги, чего бы я добилась, сливая твои сториз? Ты сильно мне нравилась, Колин, и мне очень жаль, что ты решила так поступить. Особенно в момент, когда я на серьезном сроке беременности. Мне мерзко от того, что мне нужно отрицать подобное. Тебе следовало сразу же позвонить мне», – оправдалась Ребекка.

Колин и Уэйн поженились в 2008 году.

Пара воспитывает четырех сыновей.

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