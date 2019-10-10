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Хирн – о конфликте жен Руни и Варди: «Я бы организовал между ними боксерский поединок»
Этот мужчина умеет делать деньги.
Известный промоутер Эдди Хирн хочет организовать боксерский поединок между Колин Руни и Ребеккой Варди, которые накануне поссорились. Жена Руни обвинила супругу Варди в сливе публикаций из ее закрытого инстаграма таблоиду The Sun.
«Должен сказать, что эта ситуация привлекла мое внимание. Я симпатизирую Колин Руни и тому, как она все это описала. Я подумал: «Ну, она наверняка не признается, что это был кто-то из ее друзей». А потом выяснилось, что это была Ребекка Варди.
Я бы организовал между ними боксерский поединок в благотворительных целях. Продажи этого боя были бы довольно неплохими», – цитирует Хирна talkSPORT.
- 40-летний Хирн руководит компанией Matchroom Sport, которая представляет интересы Энтони Джошуа, Александра Усика и других известных боксеров.
- Ребекка Варди сейчас беременна, в ответ на обвинения она заявила, что ее инстаграм-аккаунт был взломан.
Жена Руни обвинила беременную супругу Варди в сливе ее сториз The Sun. Та бросила ответку