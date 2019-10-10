Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер по-русски прокомментировал новость The Guardian, в которой фигурирует партия Брексита.

«Какой сюрприз», – написал 58-летний Линекер. Он ретвитнул материал о принятии Европарламентом резолюции с призывом бороться против российской пропаганды. Партия Брексита при этом не поддержала остальных депутатов, о чем и сообщается в заголовке новости.

Линекер выступает против выхода Англии из Евросоюза.

Он выступал за «Лестер», «Эвертон», «Барселону», «Тоттенхэм» и японскую «Нагою».

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