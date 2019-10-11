Ребекка Варди: «Ругаться с женой Руни – все равно что спорить с голубем»
Типичная дамская ссора.
Ребекка Варди, жена нападающего «Лестера» Джейми Варди, прокомментировала конфликт с супругой Уэйна Руни, Колин.
«Я думала, что она моя подруга, но она просто уничтожила нашу дружбу. Еще она сказала: «Ты же знаешь, что ты всегда нравилась мне. От этого мне только больнее». Спорили ли мы с Колин? Говорить с ней – все равно что спорить с голубем», – цитирует Ребекку Daily Mail.
- Ранее Колин Руни обвинила Ребекку Варди в том, что та сливала посты из ее приватных инста-сторис британскому таблоиду The Sun.
- Муж Ребекки, Джейми, провел восемь матчей в АПЛ-2019/20 и забил пять мячей.
Жена Руни обвинила беременную супругу Варди в сливе ее сториз The Sun. Та бросила ответку
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