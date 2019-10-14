Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал, что в 2015 году коуч «красных» Юрген Клопп отклонил предложения «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

«Несколько лет назад я делал с ним интервью, и он сказал, что после ухода из «Боруссии» отверг несколько предложений от супербогатых клубов. Одним из них точно был «Манчестер Юнайтед», другим – вероятно, мадридский «Реал». Клоппу не нравилось, что они слишком сосредоточены на коммерческих показателях.

Он сказал, что ему понравился «Ливерпуль», потому что в «Ливерпуле» есть баланс между наличием денег, необходимых для больших побед, историей и идентичностью клуба и фанатов. Кроме того, он заявил, что хочет сделать «Энфилд» снова великим, пусть и не путем вливания в команду огромных денег. Юрген сказал, что знает другой путь.

Он еще не достиг вершины, но он на пути к этому. И очевидно, что Клопп вернул болельщикам «Ливерпуля» веру и гордость. Мы уже увидели это», – приводит слова Фаулера Mirror.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года и в первый полноценный сезон у руля команды вывел ее в Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу чемпионов.

Клопп назвал единственное слабое место Обамеянга – оно не касается футбольных навыков

Качай приложение Eurosport для iOS или Android