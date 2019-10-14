Бывший тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон рассказал, как Абрамович через помощника советовался с ним о том, какой лондонский клуб приобрести.

В 2003 году российский бизнесмен купил «Челси», но все могло сложиться иначе. Перед сделкой Роман рассматривал вариант и с другим столичным клубом – «Тоттенхэмом».

«Помощник Абрамовича позвонил мне и сказал: «Роман хочет купить клуб в Лондоне. «Шпоры» или «Челси»?» Я спросил: «Чего он хочет добиться?» Он ответил – побеждать. Тогда я сказал: «Покупайте «Челси». Вам придется поменять половину команды. В «Тоттенхэме» нужно сменить всю», – цитирует коуча FourFourTwo.

Швед тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год.

Его последним местом работы была национальная сборная Филиппин.

«Челси» и Абрамович подставили Лэмпарда. Но Фрэнк справляется и без отскока с «Ливерпулем»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android