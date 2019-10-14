«Манчестер Юнайтед» оформил худший старт в чемпионате за последние 30 лет, но вряд ли футболисты печалятся: нынешний состав «Юнайтед» заработал больше, чем любая другая команда в АПЛ. Траты на оклады футболистов «МЮ» в прошлом сезоне составили впечатляющие 378,6 млн евро.

Цифры опубликовал финансовый блогер Swiss Ramble на основе официального финансового отчета клуба за сезон-2018/19. Рекордный показатель для английского футбола лишь за последние три года вырос на 114 млн евро (43%).

Растущим расходам способствуют жирные оклады лидеров: Де Хеа недавно подписал новый контракт на 427 тысяч евро в неделю, а Погба зарабатывает 330 тысяч евро.

«МЮ» идет на 12-й строчке чемпионата Англии.

От зоны вылета команду отделяют два очка.

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