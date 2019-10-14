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AS: Эриксен перейдет в «Реал» в январе

AS: Эриксен перейдет в «Реал» в январе
Eurosport

13 мин. назад

Президент «шпор» не хочет потерять игрока бесплатно.

Игрок «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может осуществить мечту о переходе в «Реал» у же в январе.

Дело в том, что контракт датчанина с лондонским клубом истекает в конце текущего сезона. Игрок не собирается продлевать соглашение, а президент клуба Даниэль Леви не хочет отпускать звезду бесплатно. «Реал» и «Тоттенхэм» вели переговоры еще летом, но не договорились о размере компенсации.

Как сообщает AS, в ближайшее трансферное окно Эриксен повторит путь Гарета Бэйла и Луки Модрича, сменив Лондон на Мадрид. По информации источника, потенциальная сделка зависит от выступлений команды и возможных травм, но покупка датчанина – реальный вариант усиления для Зидана в краткосрочной перспективе. Игрок будет доступен всего за 20 млн евро.

  • 27-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» в 2013 году.
  • С тех пор он провел за клуб 210 матчей, в которых отличился 50 раз.

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