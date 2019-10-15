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Венгер: «Остался в «Арсенале», потому что в «Реале» имел бы меньше влияния»
Французу нужна была максимальная власть.
Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему отказался возглавить «Реал».
«С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю: «Все ли хорошо у меня или нет?» Но я чувствовал, что в «Арсенале» могу работать так, как хочу я.
Зачем менять это? Возможно, в «Реале» я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на клуб. Поэтому я решил, что продолжу свою историю любви с «Арсеналом», – сказал Венгер в эфире BEIN Sports.
- Венгер работал в лондонском клубе с 1996-го по 2018-й.
- За 23 года с «канонирами» он выиграл 17 трофеев, но 11 из них пришлись на первые 9 сезонов.
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