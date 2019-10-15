Легендарный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему отказался возглавить «Реал».

«С ранних лет считал, что хочу работать так, как мне нравится. Иногда я немного размышляю: «Все ли хорошо у меня или нет?» Но я чувствовал, что в «Арсенале» могу работать так, как хочу я.

Зачем менять это? Возможно, в «Реале» я был бы в более шикарных условиях, но при этом имел бы меньшее влияние на клуб. Поэтому я решил, что продолжу свою историю любви с «Арсеналом», – сказал Венгер в эфире BEIN Sports.

Венгер работал в лондонском клубе с 1996-го по 2018-й.

За 23 года с «канонирами» он выиграл 17 трофеев, но 11 из них пришлись на первые 9 сезонов.

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