Пол Гаскойн дал объяснение по поводу сексуальных домогательств, в которых его обвинили ранее.

Бывшего игрока обвиняют в быстром, но неприятномй харрасменте. По словам жертвы она шла домой и ее преследовал пьяный мужчина, пытался познакомиться, а когда догнал, насильно поцеловал в губы.

15 октября Гаскойн дал объяснение своим действиям. Sky Sports передает версию Газзы: Пол поцеловал женщину, потому что хотел защитить ее, услыхав, как пассажир поезда смеялся над ее весом.

Пол Гаскойн завершил карьеру в 2004-м в клубе «Бостон Юнайтед».

Газза неоднократно лечился от алкоголизма.

В 2018-м году знаменитый сайт The DeathList внес Гаскойна в список знаменитостей, которые вероятнее всего умрут в этом году.

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