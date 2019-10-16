Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию на Range Rover. О характере ДТП не сообщается.

В столкновении машина Агуэро серьезно повредила правое переднее колесо. Стоимость внедорожника оценивают в 92 тысячи евро.

Источники The Daily Mirror уточняют, что Серхио не получил серьезных травм в этой аварии. Он пропустил матчи сборной Аргентины из-за повреждения, однако нет сообщений о том, оправился ли форвард от него до ДТП.

Сегодня у основного состава «Манчестер Сити» не было тренировок, но футболисты вернулись на базу после игр сборных. Пока неизвестно, примет ли Агуэро участие во встрече чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» 19 октября.

В восьми матчах Премьер-лиги-2019/20 Агуэро забил 8 мячей и отдал 2 ассиста.

В сентябре 2017-го 31-летний аргентинец также попал в автомобильную аварию. Его такси в Амстердаме врезалось в фонарный столб. Сам футболист получил переломы ребра.

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