Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко решился на ответственный шаг – на главном стадионе Украины НСК «Олимпийский» футболист позвал замуж свою девушку Владу Щеглову.

Александр подготовил невероятный букет из белых и красных роз для Влады, которая согласилась стать женой игрока. «Самое главное «ДА» в моей жизни», – подписал фотографию Зинченко в инстаграме.

14 октября сборная Украины обыграла Португалию на НСК «Олимпийский» (2:1) и забронировала путевку в финальную часть Евро-2020.

Ранее Влада опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце на правой руке.

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