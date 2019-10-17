«МЮ» больше не великий, а жалкий. В чем феномен Фергюсона и команды 00-х

Сэр Алекс Фергюсон завершил карьеру больше шести лет назад. С тех пор «МЮ» поменял четырех главных тренеров (скоро уволят Сульшера), потратил сотни миллионов евро, взял еврокубок (никчемную Лигу Европы), ни разу не претендовал на чемпионство и перебил кучу антирекордов.

Сегодняшние школьники либо не застали великих «дьяволов», либо помнят их по смутным хайлайтам из детства. Но важно знать: «МЮ» не всегда был унылым середняком, который вяло барахтается в ЛЕ, проигрывает «Ньюкаслу» и покупает игроков с дичайшим оверпрайсом.

Ниже – пять ключевых тезисов о тех «дьяволах», которые наводили страх на всю Европу, быстро выбирались из любых кризисов и всегда сражались за главные трофеи.

В чем величие Фергюсона?

Если сравнивать сэра Алекса с нынешними коучами, то он одновременно обладал авторитетом Зидана, упрямством Аллегри и эмпатией Анчелотти. В последние 10-12 лет в «МЮ» (то есть почти весь XXI век) Ферги не проводил тренировки лично, а наблюдал за ними свысока.

Сэр Алекс Фергюсон на тренировке «МЮ»Getty Images

При этом шотландец подбирал оптимальных ассистентов (от Кейруша до Меленстена), роскошно раскрывал игроков, а еще регулярно менял их позиции. Тот же Руни научился играть в паре, а Кэррик из атакующего полузащитника мутировал в опорника. Это самые яркие примеры, но в реальности их было гораздо больше – Фергюсон никогда не боялся экспериментов.

Феномен сэра Алекса в том, что он перемолол всех оппонентов по АПЛ. Венгер приехал из Франции с фирменной тактикой – Фергюсон разобрался, как отвоевать золото у «Арсенала». Моуринью выстроил фантастически прагматичный «Челси» – Алекс скинул с трона и его. Затем титул уходил к Анчелотти и Манчини, но последнее слово всегда оставалось за великим Ферги – он стал мастером по изгнанию коллег из Премьер-лиги.

В чем была сила того «Юнайтед»?

Клуб вообще не зависел от лидеров. Например, всего за шесть лет «Мадрид» выкупил у «МЮ» Бекхэма, Ван Нистелроя и Роналду, но катастрофы не произошло – Фергюсон всегда находил, кем заменить этих ребят. Точно так же было и с психанувшим Кином, контракт с которым разорвали аж в ноябре 2005-го, за полтора месяца до зимнего окна.

Сэр Алекс принципиально избегал возникновения незаменимых игроков, но всегда защищал интересы команды. Как это работало? Во-первых, перед ЧМ-2006, когда Руни травмировал стопу, Фергюсон звонил коучу сборной Англии Свену-Йорану Эрикссону и угрожал убить его, если тот пригласит Уэйна в Германию (швед все же рискнул здоровьем). Во-вторых, сэр Алекс на год отсрочил трансфер Криша в «Реал» и во многом за счет этого попал во второй финал ЛЧ подряд (как раз Роналду прикончил «Арсенал» в полуфинале).

Сэр Алекс Фергюсон и Криштиану Роналду в «МЮ»Getty Images

Таких сюжетов навалом. Ферги всегда четко знал, кого надо беречь, кого удерживать, а кого можно безболезненно отпустить. Сегодняшний расклад, при котором два брошенных топ-форварда (Лукаку и Санчес) ушли из клуба, был абсолютно нереален в том «МЮ». И от этого становится еще печальнее.

Как играл «Ман Юнайтед» нулевых?

У «дьяволов» был суперциничный, рациональный и силовой стиль – Фергюсон вообще не парился насчет эстетики и всегда стремился к максимальной надежности. Знаменитая история: однажды сэр Алекс в очередной раз наблюдал за тренировкой, а там Нани возил новичка Рэфаэля. Обыграл бразильца раз – Видич страхует, хотя его просят держать позицию. Обыграл два – Вида снова в деле. На третий раз Ферги спустился к полю и раздал всем лещей. Сначала досталось Неманье: «Тебе же сказали держать чертову позицию! Так держи!» Затем настала очередь Рафаэля: «Мы в «МЮ» не проигрываем ситуации 1-в-1. Кто проигрывает, тот за «Юнайтед» не играет».

Неудивительно, что при Фергюсоне 38-летний Ван дер Сар не пропускал 1311 минут подряд. Да и праймовая «Барселона» (Иньеста, Хави, Месси, Это'О) отлетела в полуфинале ЛЧ-2007/08, вонзив Эдвину целых ноль голов за 180 минут. Те «дьяволы» были настоящей стеной: иногда сэр Алекс убивал матчи покруче Моуринью, но про автобус никто не шутил – «МЮ» брал свое самоотверженностью, а за нее совсем не принято осуждать.

Кто отвечал за деньги в «Юнайтед»?

Дэвид Гилл – человек, которого жутко не хватает современным «дьяволам». Он работал в клубе финансовым директором, а затем заслуженно стал CEO. Гилл не лез в футбольные дела, полностью доверял Фергюсону и виртуозно прокачивал монетизацию «МЮ». К несчастью для манкунианцев, Гилл ушел из клуба в 2013-м – вместе с сэром Алексом.

Сэр Алекс Фергюсон с Дэвидом Гиллом на подписании контракта с Жераром ПикеGetty Images

Вот что функционер говорил про Ферги:

– Я всегда восхищался тем, как он строит отношения с людьми. Это касается не только футболистов, но и всего персонала клуба. Он умеет находить общий язык с любым человеком. Настоящий Фергюсон редко появляется на публике, поэтому немногие могут с гордостью говорить о том, что хорошо его знают. А я могу. Работа с ним – самый ценный и самый большой опыт в моей жизни. А еще мне приятно, что я могу назвать Алекса своим другом.

Последние шесть лет работу Гилла выполняет Эд Вудворд, который во времена Дэвида продавал рекламу и совсем не занимался футбольным аспектом. Сейчас Эд вынужден вникать, но погружение проходит болезненно – среди фанов «МЮ» Вудворда принято ненавидеть. Вероятно, он правда виноват во многом из того, что творится с «дьяволами», но нужно понимать – у Эда просто нет своего Фергюсона.

Почему новому «Юнайтед» так тяжело?

Подросли конкуренты. В самом начале века «МЮ» боролся только с «Арсеналом», потом – с «канонирами» и «Челси», а «Ливерпуль» сверкнул лишь в паре сезонов. «Тоттенхэм» стабильно прозябал в середине таблицы, «Сити» еще не стал грандом, да и средний уровень лиги был значительно ниже.

Для побед над большинством андердогов хватало опыта, авторитета и скиллов – зарешивали Скоулз, Гиггз, Фердинанд и другие манкунианские сенаторы. Сейчас такое бы уже не прокатило, но никто не знает, как бы в АПЛ-2019/20 смотрелся «МЮ» сэра Алекса Фергюсона. Именно поэтому так важно уходить вовремя, навсегда сохранив статус легенды и победителя.

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