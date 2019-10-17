Полузащитник «Арсенала» Месут Озил заявил, что не покинет лондонский клуб до окончания своего контракта в 2021 году.

«Мой контракт с «Арсеналом» действует до лета 2021 года, и до этого времени я останусь в клубе. Когда я подписывал новое соглашение, я очень тщательно все обдумал. Это было одно из важнейших решений в моей карьере.

Я не хотел остаться на год или два – я хотел посвятить мое будущее «Арсеналу», и клуб хотел от меня того же. У каждого бывают непростые периоды (как у меня сейчас), но это не повод убегать от проблем. Я остаюсь в «Арсенале» как минимум до 2021 года.

Я говорил, что важным фактором при переходе в «Арсенал» для меня был Арсен Венгер. Но все же – в конечном итоге – я связал себя именно с клубом. Даже когда Арсен объявил, что уходит, я хотел остаться в «Арсенале», потому что мне нравится играть за эту команду. Именно поэтому я провел здесь уже шесть лет», – заявил Озил в интервью The Athletic.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В составе лондонцев Месут выиграл 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.

В настоящий момент турок редко появляется в стартовом составе команды, так как не подходит под систему нынешнего главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери.

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