Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха отличается не только на поле, но и далеко за пределами Англии.

Mirror пишет, что Заха не только пользуется популярностью у скаутов топовых клубов, но и использует свое положение, чтобы делать добрые дела. Уилфрид каждый месяц отдает 10% своей зарплаты на благотворительность. Получается, что при гонораре в 600 тысяч евро футболист жертвует 60 тысяч (4,2 млн рублей). Деньги идут на помощь в развитии футбола в родном Кот-д'Ивуаре и бедных районах Англии. Деньги так же получает сиротский приют, которым занимается сестра Уилфрида на их родине.

Ранее все хвалили Хуана Мату, который со-учредил фонд Common Goal, участники которого жертвуют как минимум один процент зарплаты. Теперь у испанца появился мощный напарник по добрым делам.

Заха вырос в семье с девятью братьями и сестрами.

Осенью на церемонии в Лондоне Уилфрид получил премию Best of Africa Award за благотворительность и филантропию.

«Футболисты получают неприличные деньги». Мата меняет мир к лучшему

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