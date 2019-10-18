Getty Images
Зидана заметили вместе с Погба в Дубае во время перерыва на матчи сборных
Французы, возможно, обсуждали переход Поля в «Реал».
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.
Встреча случилась в Дубае во время перерыва на матчи сборных. Погба не получил вызов из-за травмы, а Зидан был гостем конференции и выставки DAIS на тему искусственного интеллекта в спорте.
Папарацци сфотографировали французов возле бассейна.
- Ранее неоднократно возникали слухи о желании «Реала» и Зидана подписать Погба в Мадрид.
- Поль потребовал у «МЮ» зарплату в 34 млн евро – больше, чем у Криштиану Роналду в «Ювентусе».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте