Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан встретился с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Встреча случилась в Дубае во время перерыва на матчи сборных. Погба не получил вызов из-за травмы, а Зидан был гостем конференции и выставки DAIS на тему искусственного интеллекта в спорте.

Папарацци сфотографировали французов возле бассейна.

Ранее неоднократно возникали слухи о желании «Реала» и Зидана подписать Погба в Мадрид.

Поль потребовал у «МЮ» зарплату в 34 млн евро – больше, чем у Криштиану Роналду в «Ювентусе».

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