Агент Джузеппе Пальяра признался, что в прошлом поучаствовал в сдаче матча Лиги чемпионов экс-тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

Как сообщает Mirror, в настоящий момент Пальяра вместе со своим коллегой Даксом Прайсом и бывшим помощником главного тренера «Барнсли» Томми Райтом проходит по делу о коррупции и обвиняется в даче взятки и содействии в ее получении.

В ходе судебного заседания присяжным стали известны подробности разговора между Пальярой и журналисткой под прикрытием. По словам Джузеппе, Фергюсон сотрудничал с агентами и зарабатывал на трансферах.

Кроме того, агент рассказал, что перед матчем между «Ювентусом» и «МЮ» в Лиге чемпионов подарил коучу золотые часы Rolex стоимостью около 35 тыс. евро. В качестве благодарности Фергюсон обеспечил нужный результат.

Фергюсон руководил «МЮ» с 1986 по 2013 гг.

Под руководством Фергюсона «дьяволы» восемь раз встречались с «Ювентусом» в Лиге чемпионов (+4, =1, -3).

«МЮ» больше не великий, а жалкий. В чем феномен Фергюсона и команды 00-х

Качай приложение Eurosport для iOS или Android