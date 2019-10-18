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Клопп: «В «Юнайтед» говорят, что мы идеальный соперник. Похоже, так думают только они»
Тонкий троллинг от Юргена.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед игрой против «Манчестер Юнайтед» прокомментировал высказывание Уле-Гуннара Сульшера, который заявил, что матч с «красными» идеален для его команды.
«В «Юнайтед» говорят, что мы идеальный соперник. Не думаю, что многие команды хотели бы сыграть с нами сейчас. Похоже, только «Юнайтед» хочет этого. Мы должны сделать все возможно, чтобы доказать, что это ложное представление», – цитирует Клоппа TalkSPORT.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 20 октября, начало – в 18:30.
- Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию игры, проследить за ней можно по этой ссылке.
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