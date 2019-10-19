Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что десятый номер «канониров» Месут Озил не задержался бы в составе непобедимой команды сезона-2003/04.

«Иногда мне кажется, что Озил относится к своим товарищам с презрением, если ему не дают хороший пас. Если честно, в мое время у нас в раздевалке нашлось бы несколько парней, которые бы схватили его за горло только из-за его языка тела», – цитирует Киоуна The Sun.

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В составе «канониров» турок выиграл 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.

В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения (+26, =12, -0).

Озил: «Остаюсь в «Арсенале» как минимум до 2021 года»

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