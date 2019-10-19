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Киоун: «В непобедимом «Арсенале»-2003/04 Озила схватили бы за горло за такое отношение»

Киоун: «В непобедимом «Арсенале»-2003/04 Озила схватили бы за горло за такое отношение»
Eurosport

15 мин. назад

Немецкого турка снова критикуют за язык тела.

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что десятый номер «канониров» Месут Озил не задержался бы в составе непобедимой команды сезона-2003/04.

«Иногда мне кажется, что Озил относится к своим товарищам с презрением, если ему не дают хороший пас. Если честно, в мое время у нас в раздевалке нашлось бы несколько парней, которые бы схватили его за горло только из-за его языка тела», – цитирует Киоуна The Sun.

  • Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. В составе «канониров» турок выиграл 3 Кубка и 3 Суперкубка Англии.
  • В сезоне-2003/04 «Арсенал» стал чемпионом Англии, не потерпев ни одного поражения (+26, =12, -0).

Озил: «Остаюсь в «Арсенале» как минимум до 2021 года»

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