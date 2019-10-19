Британский таблоид Daily Star опубликовал расследование о том, как звездные футболисты английской Премьер-лиги пользуются услугами эскорт-агентств.

Самая популярная компания из числа тех, что поставляют спортсменам девушек, носит название Cinderella Escorts. «Известные игроки, некоторые из которых состоят в браке, регулярно участвуют в секретных секс-вечеринках – они проходят в закрытых резиденциях и на яхтах стоимостью в несколько миллионов долларов», – сообщает источник.

Несколько девушек из Cinderella Escorts раскрыли подробности своего сотрудничества с футболистами. «Самая похабная штука случилась со мной, когда меня и еще двух эскортниц заказали на яхту в Майами. Футболист хотел, чтобы мы втроем использовали его вместо туалета. Не каждая девушка исполняет такие желания, но это стоит того с финансовой точки зрения. К тому же у нас с ним не было секса», – рассказывает 21-летняя Анна родом из Литвы.

«Среди моих клиентов есть футболисты, которых я часто вижу на вечеринках. Я встречалась с одним известным игроком, который любил трогать мои ноги. Он заплатил за мой перелет на частном самолете, оплатил мои покупки, помассировал мне ноги – и все.

Скорее всего, ему нравилось, что я играла в высокомерную диву, хотя все остальные женщины его обожают. Мне иногда жалко футболистов, они словно живут в золотой клетке. Большинство клиентов очень осторожны, потому что боятся, что информация о них просочится в прессу и люди будут говорить об этом», – рассказывает другая девушка, Ксения.

Вход на элитные секс-вечеринки считается свободным, но потенциальный член закрытого клуба должен доказать, что имеет на счету как минимум 11,5 млн евро, и ежегодно платить взнос в размере 33,5 тыс. евро.

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